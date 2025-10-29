به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، جانشین فرماندهی نیرو انتظامی استان از برگزاری دهمین مرحله از طرح ارتقا امنیت اجتماعی توسط پلیس راهور و با همکاری نیرو‌های انتظامی در مرکز استان خبر داد.

سرهنگ جهانبخش محمدی گفت: هدف از اجرای طرح را ارتقا امنیت اجتماعی، برقراری نظم، آرامش، ایمنی و امنیت ترافیکی در شهر یاسوج عنوان کرد و افزود: این طرح در نیمه‌های شب در همه معابر شهر یاسوج اجرا و با رانندگان و خودرو‌های متخلفی که امنیت و ارامش عمومی را به خطر بیندازند برخورد می‌شود.

رئیس پلیس راهور کهگیلویه و بویراحمد هم گفت: در این مرحله از طرح ارتقا امنیت اجتماعی در کهگیلویه و بویراحمد با خودرو‌هایی که اگزوز خود را دستکاری کرده‌اند یا با حرکات مخاطره آمیز امنیت مردم را به خطر می‌اندازند و یا خودرو‌هایی که کورس‌های شبانه برگزار می‌کنند به طور جد برخورد می‌شود.

سرهنگ سید محسن حسینی با بیان اینکه در این طرح توقیف خودرو‌های متخلف نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۴۷ درصد افزایش داشته است افزود: در این طرح حدود هزار دستگاه خودرو به دلایل تخلف توقیف و به پارکینگ منتقل شدند