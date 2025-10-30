پیکر مطهر مادر شهید سبحانی فر با حضور مردم شهید پرور در آرامستان دهستان راک به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس بنیاد شهید شهرستان کهگیلویه گفت: پیکر مادر شهید والامقام سردار سیدحمدالله سبحانی فر پس از تشییع بر روی دستان قدرشناس مردم شهرستان کهگیلویه در آرامستان دهستان راک در جوار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد. مادر شهید سیدحمدالله سبحانی فر پس از سی و نه سال فراق در کنار فرزند شهیدش آرام گرفت. سیدعلی موسوی عارف افزود: شهید سردار سید حمدالله سبحانی فر متولد ۱۳۴۵ در تاریخ چهارم دی ماه ۱۳۶۵ در جزیره مینو به شهادت رسید.