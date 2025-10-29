پخش زنده
امروز: -
آئین افتتاحیه اتاق بهداشت سه مدرسه طلوع فجر، شهید بیطرفان و جمهوری اسلامی واقع در ناحیه یک آموزش و پرورش استان قم امروز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم افتتاح اتاق بهداشت مدارس طلوع فجر، شهید بیطرفان و جمهوری اسلامی واقع در ناحیه یک آموزش و پرورش استان با هدف فراهم سازی محلی استاندارد و ایمن در زمینه اجرای فعالیتهای بهداشتی و مراقبتی توسط مراقبین سلامت مدارس، برگزار شد.
معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان با تأکید بر اهمیت اتاقهای بهداشت در مدارس گفت: اتاق بهداشت مدارس نقش مؤثری در پیشگیری و شناسایی بیماریها و حفظ سلامت عمومی دانشآموزان دارد.
علی یزدی افزود: اتاق بهداشت یکی از بخشهای مهم هر مدرسه است که با هدف ارتقای سطح سلامت جسمی و بهداشت دانشآموزان طراحی شده و زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی اولیه را در مدارس فراهم میکند و امیدواریم با جذب مشارکت خیرین سلامت بتوانیم آمار کنونی ۲۱۱ اتاق بهداشت را در استان افزایش دهیم.
لازم به ذکر است؛ درراستای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و به منظور تضمین ارتقاء کیفیت خدمات و بهرهوری در حوزه سلامت دانش آموزان، ایجاد و تجهیز اتاق بهداشت ۲۱ مدرسه با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد ریال در نواحی و مناطق هفتگانه آموزش و پرورش استان درحال انجام است.