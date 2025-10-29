نماینده ولی فقیه در هرمزگان نقش مساجد از دوران مبارزه علیه رژیم ستمشاهی تا هشت سال دفاع مقدس و دیگر موقعیت‌های حساس در تاریخ جمهوری اسلامی ایران را در تبیین شرایط و پیگیری نیاز‌های مردمی، مهم توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، آیت الله محمد عبادی زاده در جمع اعضای مراکز راهبری مساجد در بندرعباس، عملیاتی شدن این مراکز، در همه سیزده شهرستان استان، برای ادامه دار شدن نقش مساجد در تامین نیاز‌های جامعه را ضروری دانست.

حجت الاسلام علی نوری دبیر قرارگاه ملی مسجد نیز در این نشست گفت، بر اساس اهداف این قرارگاه، از این پس وظایف جدید و بیشتری از سیاسی و فرهنگی گرفته تا اجتماعی بر عهده اعضای مراکز راهبری مساجد در استان‌ها و بویژه در مراکز راهبری هرمزگان، گذاشته می‌شود.

حجت الاسلام مرشدی، از اعضای راهبری مساجد استان هم گفت: هرمزگان در یکسال گذشته در زمینه اجرای راهبرد‌های قرارگاه ملی مسجد، با راه اندازی مراکز راهبری مساجد، جزو استان‌های برتر کشور است.

سردار اباذری سالاری فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان نیز گفت: رسیدگی مستقیم به مردم در محله‌های شهر‌ها و روستا‌ها و کوشش برای رفع نیازها، از نتایج همکاری بسیجیان استان با امامان مساجد با طرح تحول محلات است که در هرمزگان اجرایی شده و دستاورد‌های شایسته‌ای به ارمغان آورده است.

در پایان نشست نیز از امامان جماعت مساجد برتر و اعضای مرکز راهبری این مساجد قدردانی شد.