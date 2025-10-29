پخش زنده
مدیرکل موزههای وزارت میراثفرهنگی گفت: ارتقای کیفی موزهها یکی از اولویتهای اصلی ماست. یکی از موزههایی که امسال در اولویت خواهیم گذاشت موزه بابل خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما لیلا خسروی در حاشیه بازدید از موزه تاریخ شهر بابل این موزه را از جمله موزههای معروف ایران و استان مازندران برشمرد و گفت: موزه بابل یکی از مهمترین موزههایی است که اداره کل موزهها هم باید روی آن سرمایه گذاری کند و انشالله بتوانیم مشکلات خاصی که دارد را مرتفع کنیم و این موزه را در حد این استان و این شهرستان ارتقا دهیم.
مدیرکل موزههای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با بیان اینکه ارتقا کیفی موزهها یکی از اولویتهای اصلی ماست؛ تصریح کرد: بحث مخازن، حفاظت الکترونیک و محتوای موزهها همه در اولویت ما هستند و انشاالله یکی از موزههایی که امسال در اولویت خواهیم گذاشت موزه بابل خواهد بود.
او با اشاره به شرایط خاص آب و هوایی مازندران و بحث نگهداری اشیا و امکانات خاصی که باید برای موزهها در نظر گرفته شود؛ بیان کرد: ما برنامه ویژهای هم میتوانیم در این بخش برای مازندران داشته باشیم تا آثار تاریخی بی نظیری که دارد، حفاظت شود.
خسروی با تأکید براین موضوع که جای آثار مازندران در موزههای سراسری خالی است؛ یادآور شد: بحث موزههای سبز و حفاظت پیشگیرانه هم یکی از اولویتهای اصلی ادارهکل موزههای کشور است که داریم به این سمت حرکت میکنیم و سعی داریم موزههای کشور را که در اولویت این موضوع هستند احصا کنیم و انشاالله موزه بابل را هم در نظر خواهیم گرفت