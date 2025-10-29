پخش زنده
امروز: -
از کتاب «آسمان به فکر صلح» رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در آیین اختتامیه پنجمین جشنواره ملی شعر کودک ایران که عصر دوشنبه در تالار شیخ بهایی شاهینشهر برگزار شد، از تازهترین اثر غلامرضا بکتاش، شاعر و نویسنده برجسته حوزه کودک و نوجوان، با عنوان «آسمان به فکر صلح» رونمایی شد.
در این جشنواره شاعران همدانی بسیار خوش درخشیدند و پس از ارزیابی دقیق، اسامی برگزیدگان بخشهای مختلف جشنواره به شرح زیر اعلام شد:
در بخش آزاد، زهرا آقامیرزایی از همدان رتبه سوم و در بخش کتاب، «حرف دلم را قورت دادم» سروده مریم زندی از همدان رتبه اول را کسب کردند که هر دو از شاعران همدانی بوده و با حوزه ادبی کانون همدان ارتباط و همکاری دارند.
کتاب «آسمان به فکر صلح» غلامرضا بکتاش که از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است، با تصویرگری راحله برخورداری برای گروه سنی بالای ۱۲ سال (نونگاه) در شمارگان دو هزار نسخه و با قیمت ۱۰۰ هزار تومان در دسترس علاقهمندان قرار دارد.
بکتاش در خصوص این کتاب خود با اشاره به رویکرد محتوایی اثر جدیدش گفت: تلاش کردم شعرهای این مجموعه سطحی نباشد، بلکه دارای لایههای عمیقتری باشد تا نوجوان به عنوان مخاطب اصلی به تفکر واداشته شود.
او افزود: هدفم از سرودن این شعرها ایجاد ارتباطی عمیقتر میان نوجوانان و طبیعت بود؛ ارتباطی که از سطح مشاهده و گشتوگذار فراتر رود و به اندیشه، پرسش و درک فلسفی از جهان پیرامون منتهی شود.
این شاعر و نویسنده همدانی با بیان اینکه شعرهای مجموعه «آسمان به فکر صلح» در دهه ۱۳۹۰ سروده شده است، اظهار کرد: هیچیک از این شعرها عجولانه سروده نشده و حاصل تأمل چندسالهام درباره رابطه نوجوان با طبیعت و مفهوم صلح است. امیدوارم این اثر بتواند نوجوانان را به نگاه عمیقتر و مسئولانهتر نسبت به محیطزیست و انسانها ترغیب کند.
پنجمین جشنواره ملی شعر کودک ایران با هدف شناسایی استعدادهای ادبی، ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت شعر کودک و نوجوان برگزار شد و در آیین اختتامیه، شاعران، نویسندگان، مسئولان فرهنگی کشور و جمعی از کودکان و نوجوانان علاقهمند به شعر حضور داشتند.