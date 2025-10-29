پخش زنده
بخشدار شهیون دزفول رفع تنش آبی ۱۴ روستای این بخش را از مهمترین مطالبات اهالی دانست و گفت: این طرح با مشارکت قرارگاه محرومیت زدایی سپاه، سازمان آب و برق و آب و فاضلاب در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید مصطفی اشتا به مشکل افت فشار آب روستاهای بخش شهیون اشاره کرد و گفت : تعدادی از روستاهای بخش شهیون از سال ۹۷ با وجود توسعه منطقه و راه اندازی مرغداریها با مشکل افت فشار آب مواجه شدند که چالشهایی به همراه داشت.
وی با اشاره به گلایهمندی اهالی در این خصوص گفت: تنش آبی مشکلات زیادی برای دامداریها و مرغداریهای منطقه ایجاد کرده که قرار است قرارگاه محرومیت زدایی سپاه بازدیدی از ۲۲ روستای منطقه انجام دهد.
بخشدار شهیون دزفول با بیان اینکه آبرسانی به این روستاها از طریق خط لوله قدیم انجام میشود، افزود: سال گذشته قرار بود با مشارکت سازمان آب و برق و آبفا اعتباری برای احداث خط لوله جدید این روستاها اختصاص یابد تا روستاهای واقع در مسیر دریاچه از جمله آبیدسره آبرسانی شوند.
وی با بیان اینکه برخی روستاهای بخش شهیون با تانکر آبرسانی میشوند، ادامه داد: آبرسانی از این طریق زمان بر بود و مشکلاتی ایجاد کرد که از صبوری مردم عذرخواهی میشود.
اشتا اظهارکرد: بیش از ۳۰۰ روستای این بخش به ویژه در مناطق بالادست عشایری هستند که برخی از آنها به علت ییلاق و قشلاق شورا ندارند.
وی افزود: ۲ هزار میلیارد ریال برای آبرسانی به ۱۴ روستای شهیون شامل بیشه بزان، رزگه، اسلام آباد، پامنار، ممیلی، کوه گندم، چال قاسم، حسن آقا، دارک، پرچوک، آبیدسره یک و ۲، ماشکار و دیونی در نظر گرفته شده است.
بخشدار شهیون دزفول به وجود ۱۲ مرغداری در این مسیر اشاره کرد و گفت: خط لوله قدیم آب نیز برای روستاهای واقع در مسیر رودخانه و مرغداریها اختصاص خواهد یافت.
بخش شهیون دزفول با حدود ۱۲ هزار نفر جمعیت پنج دهستان دارد؛ این بخش در ارتفاعات خوزستان واقع شده است و با استانهای لرستان و چهارمحال و بختیاری مرز مشترک دارد.
جاذبههای بکر و طبیعی بخش شهیون دزفول گردشگران بسیاری را به سوی خود جذب میکند.
دریاچه دز و روستای پامنار، روستای نورآباد، اسلام آباد و آبشار شوی، کول خرسون، قلعه شاداب و چال کندی از جمله مناطق گردشگری بخش شهیون دزفول هستند.