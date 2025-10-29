امروز: -
آیین بزرگداشت روز پرستار با حضور رئیس جمهور

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۰۷- ۱۴:۳۹
خرید سهام سهامداران بانک آینده آغاز شد
مقاومت در همه میدان‌ها، هک حساب صهیونیست‌ها
آغاز فرآیند تعیین قیمت دارایی‌های بانک آینده
بازدید رئیس مجلس از جشنواره همام، ویژه آثار هنرمندان توان یاب
خبرهای مرتبط

پرستاران، خط مقدم حفظ سلامت مردم ایران هستند

تقدیر از پرستاران در سالروز ولادت حضرت زینب (س)

برچسب ها: روز پرستار ، رئیس جمهور ، پزشکیان ، تقدیر از پرستاران
