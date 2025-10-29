به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ عملیات اتصال مرکز بهداشت روستای مغانجوق از توابع شهرستان سلماس به شبکه پرسرعت فیبر نوری با هدف ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی و پشتیبانی از سیستم‌های نوین سلامت آغاز شد.

کریم پور، رییس اداره مخابرات شهرستان سلماس با اعلام این خبر گفت: این اقدام به منظور ارائه خدمات باند پهن در بستر فیبر نوری و تسهیل دسترسی به سیستم‌های سلامت الکترونیک انجام شده است.

او در ادامه خاطرنشان کرد: این مجموعه از آمادگی لازم برای واگذاری و اتصال سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف به شبکه فیبر نوری برخوردار است و تاکنون اقدامات قابل توجهی در این زمینه به انجام رسیده است.

شهرستان سلماس ۲۳۵هزار نفر جمعیت دارد.