اتصال مرکز بهداشت روستای مغانجوق سلماس به شبکه فیبر نوری
عملیات اتصال مرکز بهداشت روستای مغانجوق شهرستان سلماس به شبکه فیبر نوری کلید خورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ عملیات اتصال مرکز بهداشت روستای مغانجوق از توابع شهرستان سلماس به شبکه پرسرعت فیبر نوری با هدف ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی و پشتیبانی از سیستمهای نوین سلامت آغاز شد.
کریم پور، رییس اداره مخابرات شهرستان سلماس با اعلام این خبر گفت: این اقدام به منظور ارائه خدمات باند پهن در بستر فیبر نوری و تسهیل دسترسی به سیستمهای سلامت الکترونیک انجام شده است.
او در ادامه خاطرنشان کرد: این مجموعه از آمادگی لازم برای واگذاری و اتصال سازمانها و نهادهای مختلف به شبکه فیبر نوری برخوردار است و تاکنون اقدامات قابل توجهی در این زمینه به انجام رسیده است.
شهرستان سلماس ۲۳۵هزار نفر جمعیت دارد.