مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان از افتتاح، تکمیل و بازسازی ۱۰ استخر ورزشی در شهر‌های مختلف این استان در طول سه سال گذشته خبر داد و این اقدام را در شرایط محدودیت مالی، بی‌نظیر و چشمگیر عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید بنی‌تمیم با تشریح دستاورد‌های طرح‌های عمرانی (استخر‌های ورزشی) این اداره کل، بیان کرد: با وجود تمام محدودیت‌ها، ۲۲۰ طرح ورزشی در استان به بهره‌برداری رسید که بخشی از آنها، استخر ورزشی بود.

وی در خصوص بهره برداری از این طرح‌ها اظهار کرد: استخر یادگار امام شهرستان شوش که سال‌ها بلاتکلیف رها شده بود، بازسازی کامل شد و مجموعه آبی شهرستان سوسنگرد پس از ۱۵ سال و در شهرستان رامشیر پس از ۱۲ سال انتظار، در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ تکمیل و به بهره برداری رسید.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: ۲ استخر شامل یک مجموعه در شهرستان هندیجان تکمیل شده و در مسیر بهره‌برداری قرار دارد که به زودی طی آیینی رسمی افتتاح می‌شود و همچنین ایثار در اهواز نیز با حضور وزیر وقت ورزش و جوانان به بهره برداری رسید.

بنی تمیم ادامه داد: استخر شهرستان باغملک که سال‌ها از مطالبات جدی مردم بود، تکمیل و به زودی به بهره‌برداری می‌رسد و طرح مشابهی با عنوان باران در شهرستان شوشتر نیز به همت بخش خصوصی ساخته شد و در خرداد ۱۴۰۲ افتتاح شد.

وی اضافه کرد: طرح استخر نور اهواز هم با همت بخش خصوصی ساخته شده و مورد استفاده عموم قرار گرفته است.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با اشاره به طرح‌های در دست اقدام در ۲ شهرستان استان اشاره کرد و گفت: استخر شهرستان آغاجاری به پیشرفت فیزیکی قابل ملاحظه‌ای رسیده و تلاش می‌شود امسال به بهره‌برداری برسد و همچنین طرح دیگر با عنوان حجاب در اهواز که بیش از یک دهه تعطیل بود در حال اجرا و بازگشت به چرخه خدمات‌رسانی است.

وی تصریح کرد: اداره کل ورزش و جوانان خوزستان در کنار تکمیل و افتتاح ده‌ها طرح بزرگ ورزشی دیگر، با تکمیل، بازسازی و بازگرداندن این استخر‌ها به چرخه خدمت‌رسانی، با وجود محدودیت‌های مالی، عملکرد خوبی داشته است.

بر اساس این گزارش بیش از ۲۵۰ هزار خوزستانی به صورت سازمان یافته در رشته‌های مختلف ورزشی فعالیت می‌کنند.