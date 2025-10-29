اثر هنری نوجوان خوزستانی به عنوان پوستر رسمی نمایشگاه بین المللی کالاوریتاس مکزیک انتخاب شد.

اثر هنری نوجوان خوزستانی ، پوستر رسمی نمایشگاه بین المللی کالاوریتاس مکزیک

اثر هنری نوجوان خوزستانی ، پوستر رسمی نمایشگاه بین المللی کالاوریتاس مکزیک

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان گفت: ثر هنری زهرا عصاریان، عضو مرکز فرهنگی‌هنری شماره دو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دزفول، در نمایشگاه بین‌المللی «Calaveritas ۲۰۲۵» کشور مکزیک به‌عنوان پوستر رسمی این رویداد جهانی انتخاب شد.

داریوش آقاسی افزود: نمایشگاه بین‌المللی «Calaveritas» هر سال با محوریت جشن روز مردگان و بازنمایی نماد‌های فرهنگی و بومی کشور مکزیک برگزار می‌شود و میزبان آثار هنرمندان از سراسر جهان است.

وی ادامه داد: برگزیده‌شدن اثر این نوجوان خوزستانی در میان آثار هنرمندان بزرگسال، نشانه‌ای روشن از توانمندی، خلاقیت و جایگاه والای هنر نوجوانان ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی است؛ دستاوردی که بار دیگر نام ایران را در فهرست افتخارات فرهنگی و هنری جهان ثبت کرد.