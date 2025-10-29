آلما حسینی، نماینده دسته ۶۹ کیلوگرم تیم وزنه‌برداری دختران ایران در رقابت‌های یکضرب با مهار وزنه ۹۲ کیلوگرم، نشان برنز را کسب کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نفر سوم نوجوانان جهان در حرکت نخست وزنه ۸۸ کیلوگرم را مهار کرد و در تلاش دوم خود نیز موفق شد وزنه ۹۲ کیلویی را بالای سر ببرد. او با همین وزنه مدال برنز خود را در حرکت یکضرب قطعی کرد، اما در تلاش سوم نتوانست وزنه ۹۶ را بالای سر ببرد.

البته رنگ نشان آلما حسینی حتی با وجود مهار وزنه ۹۶ هم تغییر نمی‌کرد چراکه در این دسته ری سائه بیول از کره شمالی وزنه ۹۸ و خایداروا از ازبکستان وزنه ۹۷ را بالای سر بردند و مدال‌های طلا و نقره را مال خود کردند.

رقابت‌های دوضرب دسته ۶۹ کیلوگرم وزنه‌برداری دختران تا لحظاتی دیگر آغاز می‌شود.