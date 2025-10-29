بسیاری از کشور‌ها در حال استفاده از ذخایر طلا به جای دلار به عنوان ذخیره ارزشی در اقتصاد خود هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اقتصاد جهانی در حال پوست‌اندازی منهای دلار است.

بر این اساس، نظم جدیدی در اقتصاد جهانی در حال ایجاد است.

بسیاری از کشور‌ها در حال استفاده از ذخایر طلا به جای دلار به عنوان ذخیره ارزشی در اقتصاد خود هستند.

چین حدود ۴ هزار میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد؛ اگر این ذخایر تبدیل به طلا شود، یعنی این حجم از کالا باید از آمریکا به چین منتقل شود.

این حجم از دلار با ورود به اقتصاد آمریکا، باعث ایجاد تورم و افت بیشتر ارزش دلار خواهد شد.

ترامپ در حال دست و پا زدن است تا مانع سقوط ارزش دلار در سطح اقتصاد جهانی شود.

به نظر می‌رسد در نظم جدید اقتصاد جهانی، هم دلار جایگاهش را از دست خواهد داد و هم نهاد‌های مالی مرتبط به پیمان‌های شانگهای و بریکس جایگزین سازمان‌هایی مانند بانک جهانی پول و صندوق بین‌المللی پول خواهند شد.