ثبتنام الکترونیکی داوطلبان، نوع بررسی صلاحیت ها، شناسایی جمعیت روستاهای حائز تشکیل شورا تغییرات جدید در روند برگزاری هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهرو روستاست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس ستاد انتخابات کشور در چهارمین دوره همایش منطقهای آموزش هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا به میزبانی اصفهان با اشاره بر محوریت برگزاری انتخابات طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب در چهار مولفه مشارکت، امنیت، رقابت و سلامت گفت: از نظر امنیت انتخابات، ساختار کشور به گونهای است که نگرانی نداریم، از نظر سلامت هم ساختار، با مشارکت مردم است.
علی زینی وند بر تلاش مضاعف در حوزه مشارکت و رقابت تأکید و اضافه کرد: باید با شرایط برابر، شایستگان با دیدگاهها و سلیقههای مختلف را تشویق به ثبت نام داوطلبی انتخابات شورا کنیم و از طرفی اهمیت مشارکت و نقش مهم اعضای شورا و وفاق را که به معنای بسیج همه نیروهای در چارچوب سیاستهای نظام و دولت که قصد خدمت دارند. را تببین کنیم.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه شوراهای اسلامی افزود: برگزاری انتخابات در هزار و ۳۸۰ شهر، ۳۸ هزار و ۵۰۰ روستا و با حدود ۲۰۰ هزار عضو اگرچه وجه سیاسی دارند، اما ماهیت اصلی آنها که اجتماعی، عمرانی و توسعهای است، باید برجسته شود.
معاون سیاسی وزیر کشور تأکید کرد: شوراها نقش مستقیمی در زندگی روزمره مردم، فرهنگ و انسجام داخلی دارند و حتی در برخی امور، تأثیرشان از دولت بیشتر است.
استاندار اصفهان هم شوراها را موتور محرک امنیت ملی و توزیع عادلانه خدمات معرفی کرد و گفت: شوراها تضمینکننده امنیت ملی و ابزار اصلی برای مهار سیل مهاجرت و اصلاح الگوی توسعه نامتوازن در کشور هستند.
مهدی جمالی نژاد افزود: تبیین اهمیت مشارکت و نقش مردم در این دوره از انتخابات را شروع کردهایم.
ایوب درویشی معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان هم به تشکیل میز مشارکت در استان اشاره کرد و گفت: در این میز مشارک از همه دستگاههای اجرایی پر مخاطب، صاحب نظران استادان، نخبگان، معتمدان محلی، خیران، نمایندگان احزاب و تشکلها
که با مردم در ارتباط هستند خواستهایم علاوه بر اطلاع رسانی، اهمیت مشارکت و حضور را تبیین کنند.
این دوره آموزشی دو روزه ویژه مدیران کل سیاسی، فرمانداران، مدیران فناوری اطلاعات و مسئولان آموزش استانهای اصفهان، مرکزی، سمنان، چهار محال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد در حال برگزاری است.
هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت سال آینده برگزار میشود.
همزمان با انتخابات شورا، انتخابات میاندورهای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در پنج حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو، بستانآباد، بندرانزلی، بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر، نقده و اشنویه و انتخابات میاندورهای ششمین مجلس خبرگان رهبری سه حوزه انتخابیه استانهای تهران، آذربایجان شرقی و خراسان جنوبی برگزار میشود.