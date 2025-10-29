تلاش برای برگزاری انتخابات با مشارکت، امنیت، رقابت و سلامت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس ستاد انتخابات کشور در چهارمین دوره همایش منطقه‌ای آموزش هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا به میزبانی اصفهان با اشاره بر محوریت برگزاری انتخابات طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب در چهار مولفه مشارکت، امنیت، رقابت و سلامت گفت: از نظر امنیت انتخابات، ساختار کشور به گونه‌ای است که نگرانی نداریم، از نظر سلامت هم ساختار، با مشارکت مردم است.

علی زینی وند بر تلاش مضاعف در حوزه مشارکت و رقابت تأکید و اضافه کرد: باید با شرایط برابر، شایستگان با دیدگاه‌ها و سلیقه‌های مختلف را تشویق به ثبت نام داوطلبی انتخابات شورا کنیم و از طرفی اهمیت مشارکت و نقش مهم اعضای شورا و وفاق را که به معنای بسیج همه نیرو‌های در چارچوب سیاست‌های نظام و دولت که قصد خدمت دارند. را تببین کنیم.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه شورا‌های اسلامی افزود: برگزاری انتخابات در هزار و ۳۸۰ شهر، ۳۸ هزار و ۵۰۰ روستا و با حدود ۲۰۰ هزار عضو اگرچه وجه سیاسی دارند، اما ماهیت اصلی آنها که اجتماعی، عمرانی و توسعه‌ای است، باید برجسته شود.

معاون سیاسی وزیر کشور تأکید کرد: شورا‌ها نقش مستقیمی در زندگی روزمره مردم، فرهنگ و انسجام داخلی دارند و حتی در برخی امور، تأثیرشان از دولت بیشتر است.

استاندار اصفهان هم شورا‌ها را موتور محرک امنیت ملی و توزیع عادلانه خدمات معرفی کرد و گفت: شورا‌ها تضمین‌کننده امنیت ملی و ابزار اصلی برای مهار سیل مهاجرت و اصلاح الگوی توسعه نامتوازن در کشور هستند.

مهدی جمالی نژاد افزود: تبیین اهمیت مشارکت و نقش مردم در این دوره از انتخابات را شروع کرده‌ایم.

ایوب درویشی معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان هم به تشکیل میز مشارکت در استان اشاره کرد و گفت: در این میز مشارک از همه دستگاه‌های اجرایی پر مخاطب، صاحب نظران استادان، نخبگان، معتمدان محلی، خیران، نمایندگان احزاب و تشکل‌ها

که با مردم در ارتباط هستند خواسته‌ایم علاوه بر اطلاع رسانی، اهمیت مشارکت و حضور را تبیین کنند.

این دوره آموزشی دو روزه ویژه مدیران کل سیاسی، فرمانداران، مدیران فناوری اطلاعات و مسئولان آموزش استان‌های اصفهان، مرکزی، سمنان، چهار محال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد در حال برگزاری است.

هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود.

همزمان با انتخابات شورا، انتخابات میان‌دوره‌ای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در پنج حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو، بستان‌آباد، بندرانزلی، بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر، نقده و اشنویه و انتخابات میان‌دوره‌ای ششمین مجلس خبرگان رهبری سه حوزه انتخابیه استان‌های تهران، آذربایجان شرقی و خراسان جنوبی برگزار می‌شود.