پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی از توزیع ۶۱ هزار تن نهاده دامی در هفت ماهه سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی گفت: این اقدام با هدف پشتیبانی از زیر بخش دام و طیور، تقویت تولید داخلی و ایجاد تعادل در بازار صورت گرفته و از مجموع ۶۱ هزار تن نهادههای توزیع شده در این بازه زمانی ۹ هزار تن کنجاله سویا، ۱۱ هزار تن ذرت و ۱۵ هزار تن جو توزیع شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خاطرنشان کرد: با وجود شرایط دشوار این میزان نهاده با پیگیریهای مستمر سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی و تلاشهای همکاران در معونت بهبود تولیدات دامی سازمان و اداره کل پشتیبانی امور دام استان جذب و بین تولیدکنندگان توزیع شد تا خللی در تأمین امنیت غذایی استان ایجاد نشود.
وی بر لزوم پشتیبانی از زیر بخش دام و طیور، تقویت تولید داخلی و ایجاد تعادل در بازار از طریق تضمین ادامه تولید تاکید و اظهار کرد: تلاشها برای پشتیبانی کامل از تولیدکنندگان استانی و تضمین نقش محوری صنعت دام و طیور استان در تأمین امنیت غذایی کشور ادامه خواهد داشت.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه به رغم مشکلات بوجود آمده در عدم تامین ارز لازم برای واردات نهادههای دامی در دو ماه گذشته اقدامات خوبی در استان در توزیع نهادههای دامی صورت پذیرفته است افزود: در شهریورماه سال جاری ۲ هزار و ۹۹۸ تن نهاده جو و در مهرماه نیز ۳ هزار و ۱۱۲ تن ذرت، ۵ هزار و ۸۹۰ تن جو و یک هزار و ۷۰ تن کنجاله سویا بین صاحبان واحدهای دام و طیور استان آذربایجان شرقی توزیع شده است.