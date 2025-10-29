پخش زنده
رئیس جمهور گفت: در دستگاههای اجرایی، ضمن رسیدگی و توجه به وضع کارکنان، برای ارتقای کارآمدی و اثربخشی در سازمانها، حقوق و پاداش باید بر اساس بررسی دقیق عملکرد پرداخت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان صبح امروز چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴، در یکصد و بیست و سومین جلسه هیئت دولت چهاردهم، با بیان اینکه مسئولان دستگاهها ضمن اینکه باید به فکر کارکنان خود باشند، برای مدیریت هزینهها نیز تلاش موثر داشته باشند، گفت: اگر دستگاههای اجرایی راسا اقدام به بررسی و ارزیابی مستمر مجموعه خود کنند و هزینهها را نیز به شکل دقیق مدیریت کرده و در مسیر کاهش هزینهها حرکت کنند، قطعا با کسری مواجه نخواهیم شد.
در این جلسه همچنین مسئولان سازمان برنامه و بودجه گزارش مبسوطی از دورنمای اجرایی ۶ ماهه دوم قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و نیز تصویری کلی از لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور ارائه کردند و اعضای دولت به بحث و تبادل نظر درباره آن پرداختند.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز گزارشی از نشست با استانداران ۸ استان ساحلی شمال و جنوب کشور و برنامهریزی برای بهرهبرداری موثرتر از ظرفیتهای گردشگری دریایی کشور ارائه کرد.