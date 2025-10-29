بنیامین فرجی، بازیکن تیم تنیس روی میز ایران در بازی‌های آسیایی جوانان مقابل حریف هنگ‌کنگی پیروز شد و به جمع ۸ نفر پایانی رقابت‌ها راه یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بنیامین فرجی ستاره آینده دار تیم جوانان ایران در مرحله یک هشتم نهایی در مقابل حریفی از کشور هنگ‌کنگ با نتیجه ۳ بر صفر پیروزی رسید و به جمع ۸ نفر پایانی رقابت‌ها راه یافت.

فرجی آخرین نماینده ایران در رقابت‌های تنیس روی میز در بازی‌های آسیایی جوانان باید از ساعت ۱۵:۳۰ به‌وقت تهران در مرحله یک چهارم‌نهایی مقابل حریفی از کره جنوبی به میدان برود.

هدایت پینگ پنگ باز کشورمان در بازی‌های آسیایی جوانان برعهده میعاد مکیف سرمربی تیم ملی جوانان است.