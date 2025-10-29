نمایشگاه عکس و پوستر «یاد یار مهربان آید همی» افتتاح شد
نمایشگاه عکس و پوستر با عنوان «یاد یار مهربان آید همی» به منظور پاسداشت مقام علمی، فرهنگی و اجتماعی عالم ربانی مرحوم آیتالله العظمی سید کرامت الله ملک حسینی(ره) افتتاح شد.
، عبدالرسول شریفی مسئول واحد تجسمی حوزه هنری استان گفت : این نمایشگاه با هدف معرفی ابعاد اخلاقی، فرهنگی و مردمی اندیشههای آن عالم بزرگ، به کوشش حوزه هنری انقلاب اسلامی استان و با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد برپا شده است.
وی افزود: در این رویداد، مجموعهای از آثار عکاسان و هنرمندان گرافیک استان به نمایش درمیآید که هر یک گوشهای از میراث علمی و معنوی آن فقیه سترگ را روایت میکنند.
شریفی با اشاره به این آَثار تصریح کرد : آثار ارائهشده در این نمایشگاه با بهرهگیری از عناصر بومی، نشانگر پیوند عمیق مردمان کهگیلویه و بویراحمد با مرجعیت دینی و پاسداشت چهرههای اصیل مذهبی در بستر تاریخ معاصر ایران است.
مسئول واحد تجسمی حوزه هنری استان اضافه کرد: برنامه افتتاحیه این نمایشگاه همزمان با دومین کنگره بزرگداشت آیت الله ملک حسینی در روز ششم آبان ماه با حضور جمعی از روحانیون، هنرمندان، خانوادههای معظم شهدا و علاقهمندان به هنر انقلاب اسلامی برگزار شد.
وی در پایان با بیان اینکه مکان برگزاری این رویداد فرهنگی، در جوار مقبره آن فقیه مجاهد در جوار حرم مطهر امامزاده شاه قاسم(ع) دایر است بیان کرد: نمایشگاه در روزهای ۶، ۷ و ۸ آبانماه ۱۴۰۴ برای عموم علاقهمندان دایر خواهد بود.