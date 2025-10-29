به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ روح الله عشیری گفت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی به اماکن خصوصی در شهرستان آبادان و متواری شدن به شادگان، شناسایی و دستگیری متهم یا متهمان در دستور کار پلیس این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی شادگان با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده پلیسی یک نفر را در این رابطه شناسایی و پس از هماهنگی قضائی طی یک عملیات ضربتی، درمخفیگاهش دستگیر کردند و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شادگان ضمن اشاره به اینکه متهم علت و انگیزه خود را خصومت شخصی و اختلافات قبلی عنوان کرده است ادامه داد: پلیس قاطعانه و با تمام توان با مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد خواهد کرد و هرگز اجازه نخواهد داد هنجارشکنان امنیت و آرامش شهروندان را به مخاطره بیندازند.