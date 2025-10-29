مرحله نهایی مسابقات لیگ واترپلو زیر ۱۴ سال گروه جنوب کشور به میزبانی خرمشهر در استخر شهید جهان‌آرا به پایان رسید.

صعود سه تیم‌ از گروه جنوب، به لیگ برتر واترپلو زیر ۱۴ سال کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مرحله نهایی مسابقات لیگ واترپلو زیر ۱۴ سال گروه جنوب کشور به میزبانی خرمشهر در استخر شهید جهان‌آرا برگزار شد.

در این مرحله حساس و تعیین‌کننده، سه دیدار برگزار شد که طی آن، تیم‌های برتر جنوب کشور برای کسب سهمیه حضور در لیگ برتر واترپلو رده سنی زیر ۱۴ سال به رقابت پرداختند.

در نخستین دیدار، تیم اسپادانا اصفهان با نمایشی مقتدرانه توانست میران قشم را با نتیجه قاطع ۱۲ بر ۱ شکست دهد و یکی از صعودکنندگان به لیگ برتر باشد.

در دیدار دوم، هیات خوزستان با نمایشی درخشان و تهاجمی موفق شد پرشیا فارس را با نتیجه ۱۸ بر ۱ مغلوب کند و قدرت خود را در واترپلوی رده‌های پایه به رخ بکشد. در سومین بازی این مرحله، تیم مقاومت اصفهان با عملکردی منسجم و دفاع مستحکم، هوراز دنا فارس را با نتیجه ۷ بر ۲ از پیش رو برداشت و سومین سهمیه صعود را از آن خود کرد.

در پایان این رقابت‌ها، تیم‌های هیأت خوزستان، اسپادانا اصفهان و مقاومت اصفهان به عنوان نمایندگان شایسته گروه جنوب، جواز حضور در لیگ برتر واترپلو زیر ۱۴ سال کشور را کسب کردند.