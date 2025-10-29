در حالی که نیمی از شمال‌ شرق خراسان رضوی درگیر پدیده گرد و غبار است، کاهش بارندگی ها، احتمال گسترش این پدیده به سایر نقاط استان را بیشتر کرده است.

خراسان رضوی درگیر خشکسالی و گرد و غبار

خراسان رضوی درگیر خشکسالی و گرد و غبار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی امروز در بردسکن گفت: میزان بارندگی در کشور نسبت به پارسال ۴۰ درصد کاهش یافته است و افزایش دما و کاهش بارش‌ ها موجب تشدید خشکسالی و افزایش نیاز آبی در بخش کشاورزی شده است.

علی‌ اصغر دهقان‌ پور افزود: متوسط بارش سالانه در استان طی سال‌ های گذشته حدود ۲۵۰ میلی‌ متر بوده که اکنون به ۱۹۰ میلی‌ متر کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: استان خراسان رضوی در ۱۰ سال اخیر با شرایط خشکسالی روبرو بوده است و پیش‌ بینی‌ های فصلی برای پاییز امسال نیز مطلوب نیست اما از اواخر آبان‌ بارش‌ ها به سمت نرمال خواهد رفت.

دهقان‌ پور با اشاره به پدیده گرد و غبار در خراسان رضوی گفت: نیمی از مناطق شمال‌ شرق استان در ۷ ماه اخیر درگیر این پدیده بوده‌ اند و با توجه به کاهش بارندگی و افزایش دما، احتمال گسترش آن به سایر نقاط استان نیز وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی با بیان اینکه ۲۵۰ ایستگاه هواشناسی در سطح استان فعال است، گفت: در دو سال گذشته تجهیزات ۲۵ ایستگاه ارتقا یافته و برنامه‌ ریزی شده است تا در سه ماه آینده ۲۵ ایستگاه دیگر نیز به‌ روزرسانی شوند.

وی افزود: ایستگاه‌ های سنتی نیز در حال تبدیل به سامانه‌ های آنلاین هستند تا داده‌ ها به‌صورت لحظه‌ ای گزارش شوند.

دهقان‌ پور همچنین با اشاره به نصب یازدهمین سامانه رادار کشور در خراسان رضوی گفت: اعتبار این طرح بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان است که از منابع استانی و ملی تأمین شده است و تا پایان امسال به بهره‌ برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به وجود ۸ ایستگاه بین‌ المللی در استان، اظهار داشت: در تلاش هستیم تا برخی ایستگاه‌ های ملی را به سطح بین‌ المللی ارتقا دهیم که شهرستان بردسکن نیز با توجه به ظرفیت‌ های موجود، مستعد این ارتقا است.