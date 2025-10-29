پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی دزفول، از تسطیح و یکپارچهسازی اراضی کشاورزی سنتی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قمرزاده گفت: با هدف افزایش بهرهوری آب و خاک، کاهش هزینههای تولید و تسهیل ورود ماشینآلات کشاورزی نوین، عملیات تسطیح و یکپارچهسازی اراضی سنتی در سطح ۱۰۵ هکتار از مزارع شهرستان با موفقیت اجرا شد.
وی با تأکید بر اهمیت این پروژهها در تحقق امنیت غذایی و توسعه پایدار منطقه، افزود: این میزان عملیات اصلاحی با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال انجام شده که نشاندهنده عزم جدی برای جایگزینی روشهای سنتی با شیوههای نوین کشاورزی است.
مدیر جهاد کشاورزی دزفول خاطر نشان کرد: با یکپارچهسازی قطعات کوچک و نامنظم، زمینه برای اجرای سیستمهای نوین آبیاری و کاهش مصرف انرژی و نیروی کار فراهم میشود.