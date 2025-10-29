برگزاری نمایشگاه صنعت با حضور ۴۰۰ شرکت؛ ۱۱ آبان
مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران از برگزاری نمایشگاه صنعت با حضور ۴۰۰ شرکت داخلی و خارجی از ۱۱ تا ۱۴ آبان ماه در تهران خبر داد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
؛ آقای صدیف بیکزاده امروز در نشست خبری بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران با اشاره به حضور ۴۰۰ شرکت داخلی و خارجی در این نمایشگاه، گفت: از این تعداد ۱۰۷ شرکت خارجی از کشورهای عربی، چین، ترکیه، بلژیک، تایوان، روسیه و دیگر کشورها تجهیزات، ماشینآلات، قطعات صنعتی، خدمات مهندسی و فناوریهای نوین را به نمایش خواهند گذاشت.
وی افزود: این نمایشگاهها نقش مهمی در انتقال دانش و فناوری دارند، بهویژه در شرایط محدودیتهای تجاری و تحریمها که انتقال فیزیکی تجهیزات را دشوار میکند، اما راهکارهای متعددی برای انتقال علم و دانش از طریق شبکههای اینترنتی و مذاکرات مجازی وجود دارد که میتواند فرصتهای بومیسازی فناوری را نیز فراهم کند.
بیک زاده همچنین با تأکید بر اهمیت ایجاد مسیرهای دیپلماسی صنعتی و ارتباطات موازی با اتاقهای بازرگانی و رایزنان تجاری، گفت: توسعه روابط و استفاده از بسترهای نوین برای حل مشکلات صنعتگران و ارتقای فناوری، نوآوری و دانش فنی از مهمترین اهداف ایجاد این کانال هاست.
وی با اشاره به اینکه این نمایشگاهها به عنوان بسترهای مهم برای انتقال فناوری و مبادلات تجاری در مقابل محدودیتهای تحریم است، تاکید کرد: اثربخشی این نمایشگاهها در بلندمدت قابل ارزیابی است؛ بر اساس تحقیقات، شرکتهایی که به طور مستمر در این رویدادها حضور دارند، ۲۰ تا ۳۰ درصد پایداری در بازارهای صادراتی دارند و این نشاندهنده اهمیت استمرار حضور در این فضا است.
بیک زاده اضافه کرد: رویدادهای نمایشگاهی، خروجیهای بلندمدت شامل افزایش صادرات و توسعه بازارهای جدید دارد. در این دوره از نمایشگاه حضور کشورهای همسایه و هیئتهای تجاری از کشورهای حوزه خلیجفارس، عراق، افغانستان، روسیه و کشورهای حوزه اوراسیا معمول است که نقش مهمی در توسعه روابط تجاری و کاهش تعرفهها دارد.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه بینالمللی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به وضعیت صنعت داخلی و رشد اقتصادی گفت: ناترازی انرژی بهویژه در تابستان، باعث کاهش رشد شده بود که اکنون در نیمه دوم سال در حال بهبود است.
به گفته مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران؛ برگزاری نمایشگاههای صنعتی و تجاری در توسعه فناوری، ارتقای روابط بینالمللی و تقویت اقتصاد داخلی ضروری است.
بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران از تاریخ ۱۱ تا ۱۴ آبان ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود.