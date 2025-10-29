به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ مسعود دادوند گفت: در پی وقوع سرقت مشاعات ساختمانی در این شهرستان، بلافاصله موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی این شهرستان با کار تخصصی و اقدامات پلیسی سارق به هویت معلوم را در این رابطه شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

جانشین انتظامی شهرستان شوش ادامه داد: این متهم در تحقیقات پلیس تاکنون به ۳ فقره سرقت مشاعات ساختمانی در سطح شهرستان شوش اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی راهی مراجع قضائی شد.

سرهنگ دادوند خاطر نشان کرد: پلیس با تمام توان خود و با اشراف اطلاعاتی اجازه نخواهند داد مجرمان با ارتکاب جرم، آرامش و آسایش مردم را مختل کنند.