به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، پانزدهمین جشنواره مالک اشتر استان با تجلیل از بسیجیان فعال در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سازندگی و جهاد تبیین برگزار شد.

فرمانده سپاه ناحیه خرم آباد هدف ازبرگزاری این جشنواره را معرفی الگو‌های بسیجی و ایجاد انگیزه برای سایر جوانان عنوان کرد وگفت: بسیجیان در جنگ ۱۲ روزه نشان دادند که در شرایط مختلف همواره پای کار هستند و از هیچ تلاشی فروگذاری نمی‌کنند.

سرهنگ منصور کریمی فر با بیان اینکه ما در جنگ اراده‌ها، اراده خود را به دشمن تحمیل کرده و آن را وادار به تسلیم کردیم، گفت: امروز نیز نباید در جنگ روایت‌ها شکست بخوریم.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام در این مراسم ضمن قدردانی از جوانان بسیجی و سپاهی، حضوراین جوانان در جنگ را نشان از شجاعت و آگاهی بالای آنها دانست.

سردار نعمت الله باقری افزود: نظام مقدس جمهوری در زمینه‌های علمی، فرهنگی و ورزشی در جهان توانسته است نامی بزرگ داشته باشد که این نام مدیون جوانان این مرز و بوم است که همواره سبب ترس دشمن شده‌اند و ما باید قدردان این جوانان انقلابی و آگاه باشیم.