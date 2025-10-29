اختتامیه پانزدهمین جشنواره مالک اشتر لرستان
پانزدهمین جشنواره مالک اشتر استان لرستان با معرفی ۳۵ بسیجی فعال در حوزه های مختلف به کار خود پایان داد.
فرمانده سپاه ناحیه خرم آباد هدف ازبرگزاری این جشنواره را معرفی الگوهای بسیجی و ایجاد انگیزه برای سایر جوانان عنوان کرد وگفت: بسیجیان در جنگ ۱۲ روزه نشان دادند که در شرایط مختلف همواره پای کار هستند و از هیچ تلاشی فروگذاری نمیکنند.
سرهنگ منصور کریمی فر با بیان اینکه ما در جنگ ارادهها، اراده خود را به دشمن تحمیل کرده و آن را وادار به تسلیم کردیم، گفت: امروز نیز نباید در جنگ روایتها شکست بخوریم.
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام در این مراسم ضمن قدردانی از جوانان بسیجی و سپاهی، حضوراین جوانان در جنگ را نشان از شجاعت و آگاهی بالای آنها دانست.
سردار نعمت الله باقری افزود: نظام مقدس جمهوری در زمینههای علمی، فرهنگی و ورزشی در جهان توانسته است نامی بزرگ داشته باشد که این نام مدیون جوانان این مرز و بوم است که همواره سبب ترس دشمن شدهاند و ما باید قدردان این جوانان انقلابی و آگاه باشیم.
در پایان این مراسم از برگزیدگان نمایشگاه اسوه و۳۵ بسیجی فعال در عرصههای مختلف قدردانی شد.