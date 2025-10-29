پخش زنده
نمایشگاه تجهیزات فناوریهای نوین آب و فاضلاب گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان، در این رویداد صنعت آبفا، ۱۴ شرکت دانشبنیان، آخرین دستاوردهای خود را در حوزه تجهیزات هوشمند، سامانههای نرمافزاری، پایش برخط کیفیت آب، شبکههای هوشمند توزیع، راهکارهای مدیریت بحران مبتنی بر هوش مصنوعی و فناوریهای نوین پاکسازی فاضلاب به نمایش گذاشتند.
هدف از برگزاری این نمایشگاه، آشنا کردن نیروهای عملیاتی و مدیران صنعت آب و فاضلاب با راهکارهای نوین فناورانه و سهولت همکاری بین شرکتهای دانشبنیان و دستگاههای اجرایی برای ارتقای ظرفیت پاسخگویی به بحرانهاست.
این نمایشگاه تا نهم آبان در پژوهشگاه نیرو – مرکز اصفهان برپاست.