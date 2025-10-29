دادگاه بین‌المللی ورزش (CAS)، باشگاه فوتبال استقلال تهران را به پرداخت ۳۰۰ هزار یورو جریمه به مدیر برنامه‌های کوین یامگا محکوم کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دادگاه بین‌المللی ورزش باشگاه استقلال ایران را به پرداخت ۳۰۰ هزار یورو جریمه به مدیر برنامه‌های کوین یامگا بازیکن خارجی محکوم کرد.

دادگاه بین المللی ورزش (CAS) در رأی خود باشگاه استقلال را به پرداخت جریمه ۲۵۰ هزار یورویی محکوم کرده است که با در نظر گرفتن هزینه دیرکرد آن، این مبلغ به ۳۰۰ هزار یورو می‌رسد که باشگاه استقلال باید این مبلغ را پرداخت کند.