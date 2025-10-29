در مراسمی «مصطفی آزادبخت» به‌عنوان مدیرکل جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان معرفی و از زحمات محمد قنبری مدیر کل سابق قدر دانی شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، آیین تودیع و معارفه مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان با حضور عبداللهیان، معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور برگزار شد.

نامدار عبداللهیان در این مراسم با قدردانی از خدمات مدیرکل پیشین گفت: در جمهوری اسلامی، جابه‌جایی مدیران به معنای پایان خدمت نیست، بلکه فرصتی برای بهره‌گیری از ظرفیت آنان در عرصه‌های دیگر است.

وی ضمن معرفی مصطفی آزادبخت به‌عنوان مدیرکل جدید افزود: وی از مدیران توانمند و شناخته‌شده استان هستند و انتظار می‌رود با تکیه بر سیاست‌های تحولی بنیاد، روند خدمت‌رسانی به جامعه ایثارگری با شتاب بیشتری دنبال شود.

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید همچنین از تدوین لایحه جامع قوانین ایثارگری خبر داد و گفت: این لایحه با بیش از ۲۵ هزار نفر ساعت کار کارشناسی و با حضور نخبگان ایثارگر و دستگاه‌های مختلف تهیه و برای بررسی به دولت ارسال شده است تا پس از تصویب، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

گفتنی است: مصطفی آزادبخت اهل کوهدشت، برادر شهید والامقام جهانشاه آزادبخت و سابقه معاون سیاسی استانداری همدان را در کارنامه خود دارد.