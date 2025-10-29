زمان نشست خبری پیش از مسابقه سرمربیان تیم‌های استقلال، آلومینیوم اراک و پیکان تهران در هفته نهم لیگ برتر فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۵ اعلام شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، زمان نشست خبری پیش از مسابقه سرمربیان تیم‌های استقلال، آلومینیوم اراک و پیکان تهران در هفته نهم بیست و پنجمین دوره لیگ برتر که در سالن روابط عمومی سازمان لیگ برگزار می‌شود به شرح زیر است:

پنجشنبه ۸ آبان

ساعت ۱۴ مجتبی حسینی سرمربی تیم آلومینیوم اراک

ساعت ۱۴:۱۵ ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال

مسابقه دو تیم استقلال و آلومینیوم اراک روز جمعه در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار می‌شود.

جمعه ۹ آبان

ساعت ۱۲ سعید دقیقی سرمربی تیم پیکان تهران

پیروز قربانی سرمربی تیم فجرشهید سپاسی نیز به دلیل پرواز از شیراز به تهران به نشست خبری نمی‌رسد.

دیدار دو تیم پیکان و فجرشهید سپاسی نیز روز شنبه در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار می‌شود.