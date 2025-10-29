به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس فتا استان اصفهان گفت: باندی که با استفاده از شیوه‌های مهندسی اجتماعی و تماس تلفنی، اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی شهروندان می‌کردند، منهدم شد.

نعمت‌الله طاهرپور افزود: در پی شکایت یکی از شهروندان اصفهانی مبنی بر برداشت مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال از حساب بانکی‌اش، بررسی‌های تخصصی کارشناسان پلیس فتا آغاز شد.

وی ادامه داد: پس از بررسی مشخص شد که متهم با تماس تلفنی و فریب قربانی، اطلاعات بانکی وی را به دست آورده و با همکاری ۲ همدست خود اقدام به برداشت وجه از حساب شاکی کرده است.

طاهرپور گفت: با رصد دقیق و اقدامات فنی، هویت متهم اصلی که در یکی از زندان‌های کشور حبس بود، شناسایی و ۲ همدست وی در خارج از زندان هم شناسایی و در یک عملیات هماهنگ پلیسی دستگیر شدند.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان با اشاره به ابعاد گسترده این پرونده گفت: تاکنون ۴۰ فقره پرونده در استان اصفهان شناسایی شده که مجموع مبالغ کلاهبرداری به بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال می‌رسد که تمامی پرونده‌ها برای رسیدگی قضایی به دادسرای تخصصی جرایم رایانه‌ای ارسال شده‌اند.

وی از شهروندان خواست در تماس‌های تلفنی مشکوک، از ارائه اطلاعات بانکی و شخصی خودداری کنند و در صورت مشاهده چنین مواردی، موضوع را از راه نشانی https://www.fata.gov.ir و یا شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.