۲۹۳ هزار و ۵۹۰ مهاجر افغانستانی حین بازگشت به کشورشان در مرز دوغارون تایباد آموزش های خطرات مین را فراگرفته‌ اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس جمعیت هلال‌ احمر تایباد گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲۹۳ هزار و ۵۹۰ نفر از مهاجران و اتباع افغانستانی که در حال بازگشت به کشورشان بودند، آموزش‌ های مرتبط با خطرات مین و مهمات عمل‌ نکرده را فراگرفته اند

هادی رمضانی افزود: از این تعداد تبعه افغانستانی که به‌ صورت داوطلبانه و خودمعرف به کشورشان بازمی‌گردند، ۱۸۵ هزار و ۹۱۴ نفر مرد، ۵۰ هزار و ۹۰ نفر زن و ۵۷۵ هزار و ۸۸۶ نفر کودک بوده‌ اند.

وی ادامه داد: با توجه‌ به سال‌ ها جنگ و درگیری در کشور افغانستان، مرکز پیش‌ آگاهی از خطرات مین و مهمات عمل‌ نکرده در سال ۱۳۸۴ با همکاری کمیته بین‌ المللی صلیب سرخ، جمعیت هلال‌ احمر جمهوری اسلامی ایران و مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در گذرگاه زمینی دوغارون تأسیس شد تا اتباع افغانستانی با امنیت بیشتر در وطن خود زندگی کنند.

رمضانی بیان کرد: به طور متوسط روزانه هزار و ۵۰۰ نفر از اتباع کشور همسایه در این برنامه بشردوستانه توسط هشت مربی داوطلب با انواع مین، تسلیحات نظامی، علائم خطر، مکان‌ های مشکوک و نحوه برخورد با مصدومان آشنا می‌ شوند.

این مقام مسئول اضافه کرد: از ابتدای امسال تا پایان مهر، پنج هزار و ۶۱۲ نوبت دوره آموزشی در مرکز پیش آگاهی از خطرات مین مرز دوغارون برگزار شده که چهار هزار و ۲۶ نوبت مربوط به بزرگسالان و هزار و ۵۸۶ نوبت مربوط به کودکان بوده است.

رئیس جمعیت هلال‌ احمر تایباد اظهار کرد: همچنین برای آگاهی مؤثرتر دفترک‌ های آموزشی به زبان‌ های فارسی دری، پَشتو و انگلیسی میان آموزش‌ دیدگان توزیع می‌ شود.

رمضانی گفت: از زمان شیوع و همه‌ گیری ویروس کرونا نیز توزیع بسته‌ های بهداشتی در حاشیه آموزش‌ ها آغاز شد که تا کنون بیش از یک میلیون ماسک و محلول ضدعفونی به این اتباع خارجی تحویل داده شده است.

وی خاطرنشان کرد: افزون بر ۶ میلیون تبعه و مهاجر خودمعرف افغانستانی از ابتدای تأسیس مرکز پیش‌ آگاهی در مرز دوغارون از خدمات و آموزش‌ های آن بهره‌ مند شده‌ اند.