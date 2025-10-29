پخش زنده
فرمانده دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری گفت: آینده متعلق به نیروهایی است که سریعتر میاندیشند و دقیقتر عمل میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ دوم خلبان محمدرضا مروینام، فرمانده دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری در نشست با دانشجویان برتر این دانشگاه، با اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه دانشجویان در نیروی هوایی ارتش، اظهار کرد: شما دانشجویان نسل آینده نیروی هوایی هستید که با علم، اخلاق و ایمان، قلههای موفقیت را فتح خواهید کرد.
وی با بیان اینکه آینده متعلق به نیروهایی است که سریعتر میاندیشند و دقیقتر عمل میکنند اظهار کرد: دانشگاه شهید ستاری مهد اندیشیدن است و نیرویی که میاندیشد هیچگاه غافلگیر نخواهد شد.
فرمانده دانشگاه هوایی شهید ستاری دانش، ایمان و انضباط را ۳ اصل اساسی و بال پرواز در نیروی هوایی ارتش خواند و تصریح کرد: شما با علم قوی میشوید، با ایمان استوار میمانید و با انضباط پیروز خواهید شد پس به خودتان، کشورتان و ماموریت مقدسی که دارید افتخار کنید.
امیر سرتیپ دوم خلبان مروی نام گفت:ما فقط مدافع خاک نیستیم، بلکه پاسدار ایمان، اخلاق و تمدن ایران اسلامی نیز هستیم.
فرمانده دانشگاه هوایی شهید ستاری همچنین بر اهمیت صداقت، امانتداری و وفاداری در بین افسران نیروی هوایی تأکید و خاطرنشان کرد: افسر صادق کسی است که همانگونه که سخن میگوید، عمل کند و صداقت فقط یک فضیلت اخلاقی نیست، بلکه یک اصل حیاتی - عملیاتی است.