اطلاعیه دستگاه قضا لرستان در مورد سرقت مسلحانه نافرجام از یک طلافروشی
دادگستری لرستان دررابطهبا سرقت مسلحانه نافرجام از یک طلافروشی در شهر «کوهنانی» این استان اطلاعیهای را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، دادگستری لرستان در اطلاعیهای اعلام کرد: در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر وقوع سرقت مسلحانه نافرجام از یک واحد طلافروشی در شهر کوهنانی، امین رومیانی، رئیس دادگاه عمومی بخش کوهنانی توضیحاتی را مطرح کرد و گفت: به اطلاع عموم میرسد که این حادثه در تاریخ ۲۹ شهریورماه سال جاری در استان لرستان رخداده است.
بر اساس بررسیهای انجامشده، فردی با استفاده از ماسک سیلیکونی و لباس مشابه نیروهای انتظامی، با سلاح گرم اقدام به تیراندازی به سمت مغازه طلافروشی کرده و وارد آن شده است. بااینحال، به دلیل نقص فنی و قفلشدن سلاح، عملیات سرقت ناکام مانده و فرد مهاجم از محل متواری شده است.
پرونده این حادثه با شکایت خصوصی و پیگیری ضابطان قضائی در دادگستری کوهنانی مطرح و بهصورت ویژه در دستور کار قرار گرفت. با هماهنگی فرماندهی انتظامی و پلیس آگاهی شهرستان و با بهرهگیری از اقدامات اطلاعاتی، متهم اصلی و همدستان وی ظرف کمتر از ۷۲ ساعت شناسایی، دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شدند.
پس از انجام تحقیقات لازم، قرار تأمین مناسب برای متهمان صادر و آنان به بازداشتگاه منتقل شدند. نهایتاً در کمتر از یک ماه، احکام بدوی صادر و برای تمامی متهمان متناسب با جرایم ارتکابی، مجازات تعیین گردید.
شایانذکر است فردی که اقدام به تیراندازی کرده بود، صرفاً بهمنظور عدم شناسایی از لباس نیروی انتظامی استفاده کرده و هیچگونه رابطه استخدامی یا وابستگی سازمانی با این نهاد نداشته است.