رئیس اداره راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای شهرستان چایپاره، گزارشی از اقدامات انجام‌ شده در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رضا فقیهی رئیس اداره راهداری چایپاره اظهار کرد: در این مدت ۵۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی شهرستان خط‌کشی شده و عملیات تسطیح، رگلاژ، شانه‌سازی و شن‌ریزی در ۲۵۰ کیلومتر از مسیرها انجام گرفته است.

وی افزود: همچنین ۲۰۰ مورد تابلو علائم هشداردهنده جاده‌ای نصب و ۶ مورد ابنیه فنی احداث، تعمیر یا تنقیه شده است. علاوه بر این، ۱۰ نقطه روشنایی جدید یا تعمیرشده، ۵۰ مورد گشت تلفیقی با پلیس راه و گشت‌های دروازه‌ای کنترل ناوگان و اصلاح ۵۰۰ مترمکعب از نقاط حادثه‌خیز از دیگر اقدامات شاخص این اداره در راستای ارتقای ایمنی و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل بوده است.

فقیهی در پایان تأکید کرد: تمامی این اقدامات با هدف تسهیل تردد، افزایش ایمنی و ارتقای کیفیت راه‌ها انجام شده و روند خدمات‌رسانی با جدیت ادامه دارد.