به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان در پیامی، روز ملی ترکیه را به «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور و ملت این کشور تبریک گفت.

رئیس جمهور در این پیام، نوشت: با توجه به اشتراکات فراوان دو ملت دوست و برادر، ایران و ترکیه، امیدوارم در پرتو مساعی مشترک و رایزنی‌های مستمر، شاهد رشد و تعمیق روابط در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و بین‌المللی باشیم.

آقای پزشکیان تصریح کرد: بدون تردید در وضع کنونی، تقویت مناسبات، بیش از پیش اهمیت یافته است و ارتقاء همکاری‌ها، موجب تحکیم ثبات، امنیت و توسعه برای دو کشور و منطقه خواهد شد.