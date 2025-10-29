به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه ارتقای کیفی موزه‌ها یکی از اولویت‌های اصلی ماست، گفت: یکی از موزه‌هایی که امسال در اولویت خواهیم گذاشت موزه بابل خواهد بود.

لیلا خسروی مدیرکل موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حاشیه بازدید از موزه تاریخ شهر بابل، این موزه را از جمله موزه‌های معروف ایران و استان مازندران برشمرد و گفت: موزه بابل یکی از مهم‌ترین موزه‌هایی است که اداره کل موزه‌ها هم باید روی آن سرمایه گذاری کند و بتوانیم مشکلات خاصی که دارد را مرتفع کنیم و این موزه را در حد این استان و این شهرستان ارتقا دهیم.

وی با بیان اینکه ارتقای کیفی موزه‌ها یکی از اولویت‌های اصلی ماست، تصریح کرد: بحث مخازن، حفاظت الکترونیک و محتوای موزه‌ها همه در اولویت ما هستند و یکی از موزه‌هایی که امسال در اولویت خواهیم گذاشت موزه بابل خواهد بود.

مدیرکل موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به شرایط خاص آب و هوایی مازندران و بحث نگهداری اشیا و امکانات خاصی که باید برای موزه‌ها در نظر گرفته شود، بیان کرد: ما برنامه ویژه‌ای هم می‌توانیم در این بخش برای مازندران داشته باشیم تا آثار تاریخی بی نظیری که دارد، حفاظت شود.

خسروی با تأکید براین موضوع که جای آثار مازندران در موزه‌های سراسری خالی است، یادآور شد: بحث موزه‌های سبز و حفاظت پیشگیرانه هم یکی از اولویت‌های اصلی اداره‌کل موزه‌های کشور است که داریم به این سمت حرکت می‌کنیم و سعی داریم تمام موزه‌های کشور را که در اولویت این موضوع هستند احصا کنیم و بزودی موزه بابل را هم در نظر خواهیم گرفت.