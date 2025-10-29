پخش زنده
امروز: -
رویداد ایران جان در پی هویتبخشی و عدالتگستری در جامعه است و با به کارگیری ظرفیتها و توانمندیهای استانها، فرصتی ارزشمند برای معرفی چهره واقعی ایران به جهانیان فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی فقیه در استان در دیدار با مدیران ارشد معاونت سیسای رسانه ملی گفت: رویداد ایران جان میتواند به عنوان ابزاری برای ترویج ارزشها و معرفی اسلام و فرهنگ ایرانی در سطح جهانی باشد این فرصت بینظیری است که باید از آن به درستی استفاده کنیم.
وی افزود: این رویداد ملی فرصتی مناسب است تا ظرفیتها و توانمندیهای استانها به ویژه خراسان جنوبی در سطح ملی و بین المللی به نمایش در آید از طرفی این امکان را نیز به ما میدهد تا چهره بدخواهان کشور و کسانی که در پی تحریف واقعیتها هستند، بهدرستی معرفی کنیم.
علیرضا بای مدیرکل اخبار استانهای رسانه ملی از همراهی نماینده ولی فقیه در استان با رویداد ایران جان قدردانی کرد و گفت: ایران جان، با هدف هویتبخشی و عدالتگستری در جامعه، تلاش میکند دستگاههای اجرایی و مردم را در جهت معرفی ظرفیتها و قابلیتهای ایران پای کار بیاورد و تاکنون این رویداد خروجیهای بسیار مثبتی در سطح ملی داشته است.
علیرضا بای افزود: در این مقطع زمانی که نیاز به وحدت و انسجام در کشور بیش از همیشه احساس میشود، این رویداد فرصتی ارزشمند است تا استانها ظرفیتها و توانمندیهای خود را به مخاطبان در سطح ملی و بینالمللی معرفی کنند.
نصیری، قائم مقام شبکه خبر، نیز گفت: هدف این رویداد ملی، نمایش تصویر واقعی و شفاف از ایران اسلامی است که از زبان مردم این سرزمین برای جهانیان به نمایش درآید. دشمنان در پی تحریف تاریخ و فرهنگ ایران هستند، اما ما از طریق این رویداد در تلاشیم تا چهرههای شاخص و توانمندیهای کشور را به همگان معرفی کنیم.
آینهدار، مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی، نیز گفت:در چهارچوب رویداد ملی ایران جان، تولیدات مختلفی در حوزههای مختلف سیما، صدا، خبر، فضای مجازی تهیه شده و مدیران ارشد صدا و سیمای جمهوری اسلامی در حال ارزیابی برای پخش در هفته ایران جان هستند.
حجتالاسلام مشرفی، رئبس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ضمن تشکر از تلاشهای جهادگونه رسانه ملی افزود: رویداد ملی ایران جان یک عرصه موثر است که میتوانیم از طریق آن ارزشها، ظرفیتها و توانمندیهای استانها و کشور را معرفی کرده و با ابزار هنر، در برابر افکار پوچ غرب ایستادگی کنیم.
وی افزود: این رویداد، با هدف معرفی ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و اجتماعی ایران، در دورانی مغتنم برگزار میشود و میتواند گامی مؤثر در جهت تقویت هویت ایرانی اسلامی در سطح جهان باشد.