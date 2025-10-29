پخش زنده
در شورای برنامه ریزی ستادهای اقامه نماز منطقه سه کشور، محتوای سی و دومین اجلاس سراسری نماز مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این نشست که با حضور حجت الاسلام سرگزی معاون فرهنگ، آموزش و پژوهش ستاد اقامه نماز کشور برگزار شد، راهکارهای جدید و اجرایی برای اجلاس سراسری سال آینده ارائه شد.
شرکت کنندگان همچنین برنامههای پیشنهادی آموزشی، فرهنگی و تبلیغی ستاد اقامه نماز برای توسعه اقامه نماز در استانهای منطقه سه را مطرح کردند.
ستاد اقامه نماز کشور شامل پنج منطقه است که استانهای یزد، اصفهان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، فارس و کهکیلویه و بویراحمد عضو این ستاد در منطقه سه هستند.
برنامههای های پیشنهای ستادهای هر منطقه جمع آوری و پس از مطرح در ستاد اقامه نماز کشور تصویب و اجرا میشود.