به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،حجت الاسلام محسن انبیایی استاد حوزه و دانشگاه در نشست با هیئت امنا و مداحان ملایر با موضوع هیئت تراز ظهور با بیان اینکه دشمنان اعتقادات و دینداری مردم را هدف قرار گرفته اند گفت:دشمنان متوجه شدند که ملت ایران ملت امام حسین است و هیئت های ما دانشگاه انسان سازی است

وی با تاکید بر تربیت جوانان انقلابی در دل هیئت های ما و زیر پرچم امام حسین افزود:امروز شمن صهیونی بنیان خانواده و هیئت را هدف قرار گرفته است

استاد حوزه و دانشگاه در این نشست با اشاره به اینکه دشمن در حال رخنه فرهنگی و ورود به هیئت های ماست افزود:دشمن با برنامه ریزی و رخنه در بعضی از هیئت نماها سعی در این دارد تا برای جوانان ما این موضوع را مطرح کند که هرگناهی که کردید با هیئت رفتن بخشیده میشود و میتوانید مجددبعد از هیئت گناه کنید.

انبیایی با تاکید بر لزوم حراست مسئولان هیئت ها از جوانان و برگزار کنندگان افزود:امروز دشمن با برنامه ریزی دقیق و عضویابی سعی در ریختن آبروی خادمان و اعضای هیئت هارا دارد