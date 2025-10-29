به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، دبیرقرارگاه ملی جهاد تبیین درنشست هفتگی مدیران دستگاه‌های اجرایی چهارمحال وبختیاری گفت: آنچه دشمن به دنبال آن بوده القای ناکارآمدی حکومت دینی است واین درحالی است که جمهوری اسلامی به برکت اسلام امروز پرچم دار پیشرفت‌های متعددی است که تا قبل از آن کاملا وابسته به استعمارگران بوده است.

سرداریدالله جوانی گفت: جهاد تبیین برای یاد آوری و تنویرافکار عمومی بویژه نسل جوان از واقعیت‌های موجود کشور وتوانمندی‌هایی که دشمن سعی درکوچک شمردن آنها دارد مهمترین رسالت مدیران دستگاه‌های اجرایی است واهمیت به اندازه افزایش توانمندی‌های نظامی ودفاعی کشور است و چه بسا بیشتر از آن است.

وی تاکید کرد: اتحاد ووحدت سرمایه‌های اجتماعی ومردم مهمترین ابزاری است که همه‌ی توطئه‌های دشمن را خنثی کرده واین میسرنمی شود مگر با جهاد تبیین.

نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه شهرکرد نیز رعایت ضوابط وارزش‌ها را اثبات حقانیت دین دانست وگفت: حجاب وعفاف یکی از مهمترین جلوه‌های حقانیت دین است و آسیب‌های رها کردن این ارزش درطول تاریخ ثابت شده و جبران ناپذیراست.