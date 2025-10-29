سازمان هیئت و تشکل‌های دینی، فراخوانی برای پیشنهاد شعار مشترک فاطمیه ۱۴۰۴، منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فراخوان پیشنهاد شعار مشترک فاطمیه ۱۴۰۴ اعلام شد. در این فراخوان با توجه به شرایط متفاوت امسال در مقایسه با سال‌های گذشته و جنگ همه‌جانبه با دشمن، سه محور راهبردی محتوایی پیشنهاد شده است.

این فراخوان می‌افزاید: در کنار شعار اختصاصی هر هیئت که برخاسته از مسئله‌مندی آن است، شعار مشترک، رمزینه وحدت، نشانی از عهد جمعی و تجلی هم‌دلی جامعه بزرگ هیئتی در برابر چالش‌های بزرگ ملی و امتی است.

این فراخوان از همه هیئت‌های حسینی برای پیشنهاد شعار محوری و مشترک فاطمیه ۱۴۰۴ دعوت کرده است تا با مشارکت و هم‌اندیشی جامعه بزرگ هیئتی، عبارتی حماسی و راهگشا برای این ایام انتخاب شود.

براساس این فراخوان ویژگی‌های شعار مطلوب شامل؛ تأسی به سیره حضرت زهرا (س) به عنوان «اسوه مقاومت»، «محور امت» و «مادر» جبهه حق.

پاسخ به نیاز روز: راهگشا برای مقابله با «جنگ ترکیبی» دشمن و تقویت «انسجام ملی» و «مقاومت اجتماعی»، دربرگیرنده محور‌های محتوایی: منعکس‌کننده مفاهیم کلیدی سه محور اصلی امسال.

روح حماسی: تداعی‌کننده غیرت، ایستادگی و امید به آینده‌ای قوی و گویا و روان بودن اعلام شده است.

همچنین در این فراخوان محور‌های محتوایی شعار پیشنهادی فاطمیه ۱۴۰۴ شامل؛ محور اول: مقاومت وحدت آفرین؛ فاطمه (س) بانوی امت‌ساز و محور انسجام اجتماعی، محور دوم: نقش‌آفرینی بانوان بر اساس الگوی سوم زن: تبدیل جریان زندگی به مقاومت مقدس در مسیر ایران قوی و محور سوم: جهانی شدن نهضت مبارزه با اسرائیل، از هیئت فاطمی تا جبهه فرهنگی: ایجاد حرکت عمومی برای حمایت از مقاومت، اعلام شده است.

علاقه‌مندان تا شنبه دهم آبان مهلت دارند شعار‌های پیشنهادی خود را به شماره ۱۰۰۰۴۶۱۵ ارسال کنید.