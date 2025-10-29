\u00a0 \n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632\u060c\u0634\u0627\u0646\u0632\u062f\u0647\u0645\u06cc\u0646 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0626\u0627\u062a\u0631 \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc \u0628\u0686\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u062c\u062f \u0628\u0627 \u062f\u0627\u0648\u0631\u06cc \u0645\u062d\u0645\u0648\u062f \u067e\u0627\u06a9\u200c\u0646\u06cc\u062a\u060c \u0645\u0647\u0648\u0634 \u0635\u0628\u0631\u06a9\u0646 \u0648 \u0641\u0631\u06cc\u0628\u0627 \u0646\u0627\u062f\u0631\u06cc \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n\u0627\u0632 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u00ab\u0631\u0648\u0632\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0647\u0634\u062a\u06cc \u0634\u062f\u0645\u00bb \u0627\u0632 \u06a9\u0631\u062c \u062f\u0631\u062e\u0634\u06cc\u062f \u0648 \u062f\u0631 \u0628\u062e\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u0644\u0628\u0627\u0633\u060c\u00a0\u0628\u0627\u0632\u06cc\u06af\u0631\u06cc \u0632\u0646 \u0648 \u00a0\u06af\u0631\u0648\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06cc \u0628\u0631\u062a\u0631 \u0644\u0648\u062d \u062a\u0642\u062f\u06cc\u0631 \u062f\u0631\u06cc\u0627\u0641\u062a \u06a9\u0631\u062f.