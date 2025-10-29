پخش زنده
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: با کشت کنترل شده و بدون نشت شقایق الیفرا، استحصال صنعتی آن و اقدامات لازم در شرکتهای دارویی، نیاز دارویی کشور تأمین میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین ذوالفقاری در چهارمین جلسه کارگروه مبارزه با موادمخدر و اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام که به منظور «نهاییسازی شاخصهای مربوط به بند ششم سیاستهای کلی مبارزه با موادمخدر» برگزار شد، افزود: سیاستگذاری دارای جایگاه بسیار رفیعی است، سیاستهای کلان و اصلی میتواند مبنای جهتگیری قانونگذاران باشد.
وی تصریح کرد: امروز در دنیا سیاستگذاریهای کلان را به سطح راهبرد و اجرایی تقسیمبندی کردهاند.
ذوالفقاری با بیان اینکه در کشور نیروی باانگیزه کم نداریم، گفت: همه معتقدیم انگیزه نیروهای ما بعد از انقلاب اسلامی در صدر و از میانگین جهانی بالاتر بوده است.
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: باید این سؤال را مطرح کنیم که با وجود این همه ظرفیت در کشور اعم از نیرو، انگیزه، تلاش و … چرا به طور مثال ماشینی که میتواند با سرعت بالاتری حرکت کند، با سرعت پایین حرکت میکند.
وی با تأکید بر اینکه سیاستگذاریها باید هسمو با سیاستهای مدنظر مقام معظم رهبری مدظله العالی نیز باشد، گفت: در حوزه سیاستگذاری باید به سمت سیاستهای کلان حرکت کنیم تا مسیر و ابزار راحتتر فراهم شود.
ذوالفقاری با اشاره به مباحث مطرح شده درباره کشت شقایق الیفرا و با اشاره به نامه وزیر بهداشت و درمان در اواخر سال آینده مبنی بر تدبیر درباره تأمین مواد اولیه مورد نیاز تهیه دارو، گفت: با بررسیهای انجام شده اساسا با توجه به قوانین داخلی و پروتکلهای بینالمللی، با کشت کنترل شده و بدون نشت شقایق الیفرا، استحصال صنعتی آن و اقدامات لازم در شرکتهای دارویی، نیاز دارویی کشور تأمین میشود و این موضوع در دستور کار قرار دارد بر اساس اعلام متخصصان در این حوزه ۹۰ درصد نیاز دارویی کشور با کشت شقایق الیفرا حلشدنی است.
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر یادآور شد: طبق قانون، کشت شقایق الیفرا برای تأمین نیازهای دارویی مشکل نداشته و با سیاستهای کلی نظام نیز مغایرتی ندارد و در یک جهت هستند.
وی با تأکید بر اینکه جهتگیری ما در قانون اساسی و اصول قانون اساسی مشخص است، گفت: ما با ظرافت و وسواس درحال دنبال کردن طرح تحول درمان هستیم و هر اقدامی که در مسیر تصویب قرار گیرد در آن ابتدا به سیاستهای ابلاغی و قانون مراجعه میکنیم.
در این جلسه حسین مظفر؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع، محمد غریبشاه، رئیس کمیته امور اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام، حسین ذبحی؛ رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور، خلیلالله هماییراد؛ رئیس کارگروه و مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، محمدرضا شالبافان؛ مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، معاونین و مدیران کل ستاد مبارزه با موادمخدر و برخی از پژوهشگران و صاحبنظران در این حوزه نیز حضور داشتند.