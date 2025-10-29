مدیرکل امور فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیر خشک سازمان غذا و دارو: ایران ظرفیت بسیار بالایی در زمینه گیاهان دارویی و فرآورده‌های طبیعی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شهرام شعیبی در حاشیه گردهمایی مدیران متناظر این حوزه در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و مناطق آزاد که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برگزار شد، گفت: هدف از برگزاری این همایش، هم‌اندیشی برای رفع چالش‌ها، بررسی دستورالعمل‌ها و تبادل تجربیات میان دانشگاه‌هاست تا در پایان، قطعنامه‌ای جامع برای بهبود عملکرد و هماهنگی میان دستگاه‌ها تدوین شود.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه شیر خشک اظهار داشت: شیر خشک به‌دلیل قیمت ترجیحی، در کشور ما قیمتی پایین‌تر از سطح واقعی دارد و همین مسئله موجب قاچاق معکوس و مصرف نابجا شده است؛ به‌گونه‌ای که گاهی محصولی که باید صرف نوزادان شود، سر از مراکز غیرمرتبط مانند قنادی‌ها در می‌آورد.

مدیرکل امور فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیر خشک سازمان غذا و دارو افزود: کارشناسان و تولیدکنندگان معتقدند برای جلوگیری از کمبود شیر خشک در بازار، باید اصلاح قیمت آن به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر با وجود سامانه‌های نظارتی از جمله کنترل با کارت ملی و شناسه‌های رهگیری، همچنان برخی خانواده‌ها بدون نیاز واقعی اقدام به دریافت و فروش شیر خشک می‌کنند؛ بنابراین علاوه بر کنترل‌های اداری، نیاز به فرهنگ‌سازی گسترده از طریق رسانه‌ها و معاونت‌های بهداشتی دانشگاه‌ها وجود دارد.

شعیبی با اشاره به ظرفیت بالای کشور در زمینه گیاهان دارویی و فرآورده‌های طبیعی گفت: بر اساس اسناد بالادستی، هدف‌گذاری شده است تا سال ۲۰۵۰ حدود ۵ میلیارد دلار صادرات در این حوزه محقق شود.

وی خاطرنشان ساخت: برای دستیابی به این هدف، همکاری میان وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی، امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت اقتصاد ضروری است تا فرآیند صادرات این محصولات در سطح منطقه و جهان تسهیل شود.

مدیرکل امور فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیر خشک سازمان غذا و دارو گفت: طب سنتی بخشی از فرهنگ و باور‌های دیرینه ایرانیان است و اگر مردم قصد استفاده از فرآورده‌های گیاهی دارند، باید آنها را از مراکز معتبر مانند سلامتکده‌ها، داروکده‌ها و عطاری‌های دارای مجوز تهیه کنند.

شعیبی تأکید کرد: همچنین مصرف این فرآورده‌ها باید با توصیه پزشک معتمد یا پزشک متخصص طب سنتی انجام شود و مردم از مراجعه به عطاری‌های فاقد مجوز یا افراد بدون تخصص علمی خودداری کنند.