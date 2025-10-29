به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، شاه حسینی گفت: در شش ماهه نخست سال، از ۲ هزار و ۴۰۷ مدرسه ساخته شده در کشور ۶۱درصد با مشارکت خیران ساخته شد.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور با اشاره به کمک ۱۸ همتی خیران مدرسه ساز کشور در ساخت فضا‌های آموزشی گفت: در شش ماهه ابتدای امسال سهم خیری در مدرسه سازی کشور ۶۱ درصد است که پیش بینی می‌شود تا پایان سال به ۳۶ همت افزایش یابد.

آقای شاه حسینی سهم استان چهارمحال و بختیاری در طرح نهضت ملی عدالت در توسعه فضا و تجهیزات آموزشی ۱۵۳ مدرسه از نوع ۵۰ درصد نیمه تمام سنگی کانکسی تخریبی و با فضای کمتر از ۳ متر مربع به ازای هر دانش آموز عنوان کرد و افزود: این مدارس توسط خیران حقیقی و مسئولیت اجتماعی خیران حقوقی مانند مراکز تولیدی و صنعتی، فولادی، پتروشیمی و بانک‌ها در حال بازسازی هستند.

وی ساخت هنرستان‌ها فنی و حرفه‌ای را در اولویت کاری این مجمع دانست و گفت: در طرح جدید علاوه بر خیران مدرسه ساز، از خیران برای مشارکت در طرح‌های مدرسه یاری و مدرسه نگهداری دعوت شده است.

خیران در یک ساله گذشته ۱۰۷ قطعه زمین برای ساخت فضا‌های آموزشی و مدرسه به مجمع خیرین مدرسه ساز چهارمحال و بختیاری اهدا کردند.

در جشنواره خیرین مدرسه ساز از ۶۰ خیر استانی، ملی و بین المللی به نیابت از ۴۱۱ خیر مدرسه ساز و مدرسه ساز چهارمحال و بختیاری برای ساخت ۲۳۳ مدرسه در قالب ۱۰۰۰ کلاس درس تجلیل شد.