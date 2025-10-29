به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، شاه حسینی گفت: در شش ماهه نخست سال، از ۲ هزار و ۴۰۷ مدرسه ساخته شده در کشور ۶۸ درصد با مشارکت خیران ساخته شد.

بیست و هفتمین جشنواره خیران

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور با اشاره به کمک ۱۸ همتی خیران مدرسه ساز کشور در ساخت فضا‌های آموزشی گفت: در شش ماهه ابتدای امسال سهم خیری در مدرسه سازی کشور ۶۱ درصد است که پیش بینی می‌شود تا پایان سال به ۳۶ همت افزایش یابد.

آقای شاه حسینی سهم استان چهارمحال و بختیاری در طرح نهضت ملی عدالت در توسعه فضا و تجهیزات آموزشی ۱۵۳ مدرسه از نوع ۵۰ درصد نیمه تمام سنگی کانکسی تخریبی و با فضای کمتر از ۳ متر مربع به ازای هر دانش آموز عنوان کرد و افزود: این مدارس توسط خیران حقیقی و مسئولیت اجتماعی خیران حقوقی مانند مراکز تولیدی و صنعتی، فولادی، پتروشیمی و بانک‌ها در حال بازسازی هستند.

وی ساخت هنرستان‌ها فنی و حرفه‌ای را در اولویت کاری این مجمع دانست و گفت: در طرح جدید علاوه بر خیران مدرسه ساز، از خیران برای مشارکت در طرح‌های مدرسه یاری و مدرسه نگهداری دعوت شده است.

خیران در یک ساله گذشته ۱۰۷ قطعه زمین برای ساخت فضا‌های آموزشی و مدرسه به مجمع خیرین مدرسه ساز چهارمحال و بختیاری اهدا کردند.

در جشنواره خیرین مدرسه ساز از ۶۰ خیر استانی، ملی و بین المللی به نیابت از ۴۱۱ خیر مدرسه ساز و مدرسه ساز چهارمحال و بختیاری برای ساخت ۲۳۳ مدرسه در قالب ۱۰۰۰ کلاس درس تجلیل شد.