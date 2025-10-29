به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حسین نجف زاده گفت: پرونده واحد خواربارفروشی برای گرانفروشی ۳۳۰ کیسه انواع برنج هندی و پاکستانی به میزان یک میلیارد و ۴۰ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان مهاباد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر میزان گرانفروشی محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان اتاق اصناف شهرستان مهاباد گزارش تخلف را در بازرسی از واحد خواربارفروشی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.