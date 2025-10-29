به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ فتح‌اله نصیریان با اشاره به اجرای طرح ویژه برخورد با تخلفات حادثه ساز در فومن گفت: در این طرح ۲۲ دستگاه خودرو به دلیل ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز رانندگان شامل تغییر وضعیت ظاهری و ایجاد آلودگی صوتی ناشی از اگزوز‌های غیراستاندارد توقیف شدند.

وی افزود: همچنین ۱۰ دستگاه موتورسیکلت و ۶ خودرو با تغییر وضعیت غیرمجاز به پارکینگ منتقل شدند.

رئیس پلیس راهور گیلان با تأکید بر استمرار چنین طرح‌هایی در سطح استان گفت: ایجاد مزاحمت صوتی، تغییر غیرمجاز در وضعیت خودرو و رانندگی پرخطر، خط قرمز پلیس است و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.

سرهنگ نصیریان در پایان توصیه کرد: رعایت قوانین و پرهیز از تغییرات غیرکارشناسی در خودرو و موتورسیکلت، علاوه بر جلوگیری از توقیف وسیله نقلیه، نقش مستقیم در حفظ آرامش و ایمنی شهروندان دارد.