وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اهمیت حفظ کرامت فرهنگیان گفت که تمام توان وزارتخانه باید برای بهبود وضعیت معیشتی معلمان به کار گرفته شود و معاونان پشتیبانی در خط مقدم تحقق این هدف قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش در گردهمایی معاونان برنامه ریزی و توسعه مدیریت ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های کشور، با اشاره به اهمیت نقش پشتیبانی در پیشبرد مأموریت‌های وزارتخانه، گفت: پشتیبانی، ستون فقرات آموزش و پرورش است؛ اگر این بخش کارآمد، شفاف و چابک عمل کند، کیفیت آموزشی و رضایت معلمان و دانش‌آموزان نیز افزایش می‌یابد.

کاظمی با بیان این‌که اصلاح فرآیند‌ها و انضباط مالی از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت آموزش و پرورش است، اظهار کرد: ما باید منابع محدود را به شکل عادلانه و هدفمند مدیریت کنیم تا بیشترین اثر را در بهبود وضعیت مدارس داشته باشیم. هر ریال در آموزش و پرورش باید در مسیر تحقق عدالت آموزشی و تربیتی و ارتقای کیفیت صرف شود.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر لزوم بازنگری در شیوه تخصیص اعتبارات، افزود: پشتیبانی نباید فقط کار اداری و مالی تلقی شود؛ این بخش باید پشتیبان تحقق مأموریت‌های تربیتی باشد. از این رو تصمیمات مالی باید بر مبنای تأثیر در کلاس درس و زندگی دانش‌آموز معنا پیدا کند

وی در ادامه با اشاره به ضرورت شفافیت در عملکرد مالی دستگاه، گفت: شفافیت، اعتماد را بازمی‌گرداند. ما نیازمند سامانه‌های دقیق و به‌روز برای رصد هزینه‌ها هستیم تا بتوانیم پاسخ‌گوی مردم و نظام باشیم. هیچ هزینه‌ای نباید از نگاه نظارتی پنهان بماند.

کاظمی همچنین به موضوع نیروی انسانی اشاره کرد و افزود: معیشت معلمان خط قرمز ماست. تمام توان وزارتخانه باید برای حفظ کرامت و بهبود وضعیت معیشتی معلمان به کار گرفته شود. معاونان پشتیبانی باید در خط مقدم تحقق این هدف باشند.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع انسانی، ادامه داد: استفاده بهینه از نیروی انسانی، ساماندهی دقیق و جلوگیری از موازی‌کاری باید سرلوحه کار ما باشد. نظام تعلیم و تربیت نیازمند چابکی و انضباط در ساختار اداری است.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: امروز پشتیبانی آموزش و پرورش باید از نگاه صرفاً اجرایی عبور کرده و به نهادی سیاست‌گذار، برنامه‌ریز و پشتیبان مأموریت‌های تربیتی تبدیل شود. ما به مدیریتی جهادی، هوشمند و پاسخ‌گو نیاز داریم تا بتوانیم اعتماد جامعه فرهنگی را تقویت کنیم.