بهبود وضع صنعت نیازمند نگاه جامع به زنجیره تولید
رئیس اتحادیه و انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ابزارآلات ایران با بیان اینکه رشد پایدار اقتصاد ایران از مسیر صنعت میگذرد؛ گفت: نگاه جامع به همه اجزای بخش صنعت از دانش و فناوری تا مواد اولیه و ابزار تولید ضروری است.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
؛ آقای مهدی باقرپور امروز در نشست خبری بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران؛ گفت: ایران از نظر منابع اولیه کشوری غنی است و حتی صادرات خرد در بخشهای مختلف قابلیت گسترش دارد، بهشرط آنکه سیاستگذاریها در مسیر حمایت از تولید داخلی تنظیم شود.
وی با اشاره به چالشهای موجود در بخش تولید، گفت: در شرایط فعلی که تولیدکنندگان با چالشهایی مواجه هستند، لازم است از ظرفیت نمایشگاهها و رویدادهای بینالمللی برای معرفی توانمندیها و فرصتهای صنعتی ایران استفاده شود تا با نگاهی جامع به زنجیره تولید، زمینه بهبود وضعیت صنعت فراهم شود.
رئیس اتحادیه ابزارآلات ایران ادامه داد: رشد پایدار اقتصاد ایران فقط از مسیر صنعت میگذرد و لازم است نگاه جامع به همه اجزای این بخش از دانش و فناوری گرفته تا مواد اولیه و ابزار تولید مورد توجه قرار گیرد.
باقرپور با بیان اینکه بخش قابل توجهی از محدودیتهای خارجی رفع شده و صنایع کشور توانستهاند نیازهای خود را بدون کمبود ابزار تأمین کنند، افزود: در بخش ابزار صنعت چوب، میزان مصرف ارزی حدود ۵۰ میلیون دلار و صادرات بیش از ۲۰۰ میلیون دلار برآورد میشود؛ با این حال، اجرای برخی قوانین نهتنها تأمین مواد اولیه را با مانع روبهرو کرده بلکه صادرات این بخش را نیز آسیبپذیر ساخته است.
وی در پایان تأکید کرد: تصمیمات حوزه صنعت باید با دقت، هدفگذاری مشخص و مشورت جدی با بخش خصوصی اتخاذ شود، زیرا برخی تصمیمات میتواند موجب کاهش بهرهوری در بخش تولید شود.
بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران، ۱۱ تا ۱۴ آبان ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود.